ВСУ показали, как выглядит Антоновский мост после ночного удара (видео)

Украинские военные показали, как выглядит Антоновский мост после удара в ночь на 27 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
"Теперь убегать только пешком, или по воде. Желаем удачи!" – говорится в сообщении.
Сначала 19 июля Антоновский был обстрелян.
После этого стало известно, что мост поврежден, но пригоден для эксплуатации. Позже жителей Херсона предупредили, что ездить по мосту небезопасно, а оккупационная "власть" Херсона объявила о "временном ограничении движения" по путепроводу.
Напомним, Вооруженные силы Украины в ночь на 27 июля нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Движение по путепроводу перекрыто.
Как сообщалось, ВСУ зачистили освобожденную Андреевку Херсонской области и выполнили 300 огневых задач, а также уничтожили 89 захватчиков, вражеские склады и технику россиян.
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