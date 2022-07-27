ЗСУ показали, як виглядає Антонівський міст після нічного удару (відео)
Українські військові показали, як наразі виглядає Антонівський міст після удару в ніч на 27 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.
"Тепер тікати тільки пішки, або по воді. Бажаємо успіху!" - йдеться в повідомленні.
Що передувало удару
Спочатку 19 липня Антонівський міст був обстріляний.
Після цього стало відомо, що міст ушкоджений, але придатний для експлуатації. Пізніше жителів Херсона попередили, що їздити мостом небезпечно, а окупаційна "влада" Херсона оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.
Нагадаємо, Збройні сили України в ніч на 27 липня завдали чергового удару по Антонівському мосту в Херсоні. Рух по шляхопроводу перекрито.
Як повідомлялося, ЗСУ зачистили звільнену Андріївку Херсонської області і виконали 300 вогневих завдань, а також знищили 89 загарбників, ворожі склади та техніку росіян.
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