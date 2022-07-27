На Николаевском направлении украинские военные сбили вражеский беспилотник

Украинские военные "приземлили" еще один российский беспилотник. Оккупанты решили разведать позиции украинских защитников на Николаевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

27 июля воинами зенитного ракетного подразделения ликвидирован очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня, предположительно "Форпост". "В Николаевской области враг продолжает проводить воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, а подразделения Воздушное командование "Юг" метко их уничтожать", - говорится в сообщении Воздушных сил.