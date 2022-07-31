ЗСУ показали на відео "приземлення" ворожого безпілотника у соняшниковому полі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Центр" .

Заначається, що БПЛА мав здійснити дорозвідку з метою коригування ворожих військ. Також вказано, що дрон візуально схожий на "Орлан-10".

Нагадаємо, 28 липня ЗСУ знищили ворожий розвідувальний безпілотник "Орлан-10" за допомогою ПЗРК "Стінгер" в Ізюмському районі.

Окрім цього, захисники "приземлили" ще один російський безпілотник на Миколаївському напрямку.

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