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ВСУ сбили российский беспилотник "Орлан-10" западным оружием

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Четверг 28 июля 2022 22:18
ВСУ сбили российский беспилотник "Орлан-10" западным оружием Иллюстративное фото: ВСУ сбили российский беспилотник "Орлан-10" западным оружием (24tv)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные в Изюмском районе уничтожили вражеский разведывательный беспилотник "Орлан-10" при помощи ПЗРК "Стингер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Отдельную механизированную бригаду "Холодный яр" в Facebook.

"Бойцы зенитно-реактивного артиллерийского дивизиона уничтожили вражеский БПЛА с расстояния 3 километров. Стреляли из американского переносного комплекса "Стингер", - сказано в сообщении бригады.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные "приземлили" еще один российский беспилотник. Оккупанты решили разведать позиции украинских защитников на Николаевском направлении.

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