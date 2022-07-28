ВСУ сбили российский беспилотник "Орлан-10" западным оружием

Украинские военные в Изюмском районе уничтожили вражеский разведывательный беспилотник "Орлан-10" при помощи ПЗРК "Стингер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Отдельную механизированную бригаду "Холодный яр" в Facebook .

"Бойцы зенитно-реактивного артиллерийского дивизиона уничтожили вражеский БПЛА с расстояния 3 километров. Стреляли из американского переносного комплекса "Стингер", - сказано в сообщении бригады.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные "приземлили" еще один российский беспилотник. Оккупанты решили разведать позиции украинских защитников на Николаевском направлении.

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