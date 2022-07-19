ua ru
Вт, 19 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ показали уничтожение российской гаубицы с помощью украинского "Пиона"

Новина українською →
Вторник 19 июля 2022 15:18
ВСУ показали уничтожение российской гаубицы с помощью украинского "Пиона" Фото: ВСУ показали уничтожение российской гаубицы с помощью украинского "Пиона" (t.me/AFUStratCom)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные с помощью самоходной артиллерийской установки "Пион" уничтожили российскую самоходную гаубицу 2С19М1 "МСТА-С".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"Российская САУ 2С19М1"МСТА-С". Была до вчера. Уже нет. Наш "Пион" отработал российскую технику и сохранил жизнь нашей пехоты в окопах, по которым вражеская артиллерия вела огонь", - сказано в сообщении.

Напомним, украинские артиллеристы показали на видео уничтожение двух российских самоходных гаубиц.

Кроме того, Генштаб продемонстрировал видео работы польских самоходных артиллерийских установок KRAB на фронте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Зеленский провел кадровые изменения в СБУ
Зеленский провел кадровые изменения в СБУ
DAILY
Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ