ВСУ показали уничтожение российской гаубицы с помощью украинского "Пиона"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ .

"Российская САУ 2С19М1"МСТА-С". Была до вчера. Уже нет. Наш "Пион" отработал российскую технику и сохранил жизнь нашей пехоты в окопах, по которым вражеская артиллерия вела огонь", - сказано в сообщении.