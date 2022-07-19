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ЗСУ показали знищення російської гаубиці за допомогою українського "Піону"

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Вівторок 19 липня 2022 15:18
ЗСУ показали знищення російської гаубиці за допомогою українського "Піону" Фото: ЗСУ показали знищення російської гаубиці за допомогою українського "Піону" (t.me/AFUStratCom)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові за допомогою самохідної артилерійської установки "Піон" знищили російську самохідну гаубицю 2С19М1 "МСТА-С".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Російська САУ 2С19М1 "МСТА-С". Була до вчора. Вже немає. Наш "Піон" відпрацював російську техніку та зберіг життя нашої піхоти в окопах, по яким ворожа артилерія вела вогонь", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, українські артилеристи показали на відео знищення двох російських самохідних гаубиць.

Окрім того, Генштаб продемонстрував відео роботи польських самохідних артилерійських установок KRAB на фронті.

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