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Украинские артиллеристы показали уничтожение российских гаубиц

Новина українською →
Понедельник 18 июля 2022 17:20
Украинские артиллеристы показали уничтожение российских гаубиц Фото: украинские артиллеристы показали уничтожение российских гаубиц (t me landforcesofukraine-3)
Автор: Елизавета Драбкина

Артиллеристы Десантно-штурмовых войск и сухопутных войск ВСУ показали на видео уничтожение двух российских самоходных гаубиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДШВ ВСУ в Telegram.

На видео можно увидеть, как украинские военные уничтожают две 152-мм дивизионные самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С".

"Охота за приоритетными целями противника продолжается! Продолжаем выполнять боевые задачи и уничтожаем врагов Украины", - добавляется в сообщении.

Как сообщалось ранее, россияне уничтожили свой же истребитель Су-34 в небе над оккупированным Алчевском.

Кроме того, ВСУ показали, как немецкая гаубица PzH 2000 высокоточным снарядом SMArt 155 уничтожает вражескую цель.

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