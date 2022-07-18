Украинские артиллеристы показали уничтожение российских гаубиц
Фото: украинские артиллеристы показали уничтожение российских гаубиц (t me landforcesofukraine-3)
Артиллеристы Десантно-штурмовых войск и сухопутных войск ВСУ показали на видео уничтожение двух российских самоходных гаубиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДШВ ВСУ в Telegram.
На видео можно увидеть, как украинские военные уничтожают две 152-мм дивизионные самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С".
"Охота за приоритетными целями противника продолжается! Продолжаем выполнять боевые задачи и уничтожаем врагов Украины", - добавляется в сообщении.
Как сообщалось ранее, россияне уничтожили свой же истребитель Су-34 в небе над оккупированным Алчевском.
Кроме того, ВСУ показали, как немецкая гаубица PzH 2000 высокоточным снарядом SMArt 155 уничтожает вражескую цель.