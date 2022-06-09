ВСУ показали уничтожение базы "вагнеровцев" в Луганской области

Украинские военные уничтожили базу российских наемников ЧВК "Вагнер" в Кадиевке Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ в Facebook.
Отмечается, что база находилась на территории местного стадиона. После атаки украинских войск от нее практически ничего не осталось.
На видео виден густой черный дым и сгоревшая база. Позже в СМИ начали появляться сообщения о том, что в результате атаки выжил только один оккупант.
Напомним, ранее стало известно, что ударная авиация Воздушных Сил ВСУ 9 июня уничтожила не менее десяти единиц бронированной техники противника, а также около двух десятков солдат.
Также мы писали, что, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, украинские войска продолжают уничтожать оккупантов в Северодонецке. Россияне отступают под натиском ВСУ.
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