UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ показали уничтожение базы "вагнеровцев" в Луганской области

Иллюстративное фото: ВСУ показали уничтожение базы "вагнеровцев" в Луганской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные уничтожили базу российских наемников ЧВК "Вагнер" в Кадиевке Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ в Facebook.

Отмечается, что база находилась на территории местного стадиона. После атаки украинских войск от нее практически ничего не осталось.

На видео виден густой черный дым и сгоревшая база. Позже в СМИ начали появляться сообщения о том, что в результате атаки выжил только один оккупант.

Напомним, ранее стало известно, что ударная авиация Воздушных Сил ВСУ 9 июня уничтожила не менее десяти единиц бронированной техники противника, а также около двух десятков солдат.

Также мы писали, что, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, украинские войска продолжают уничтожать оккупантов в Северодонецке. Россияне отступают под натиском ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныЛуганскЧВК ВагнераВойна России против Украины