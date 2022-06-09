RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ показали знищення бази "вагнерівців" у Луганській області

Ілюстративне фото: ЗСУ показали знищення бази "вагнерівців" у Луганській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові знищили базу російських найманців ПВК "Вагнер" у Кадіївці Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що база була на території місцевого стадіону. Після атаки українських військ від неї майже нічого не залишилося.

На відео видно густий чорний дим та згоріла база. Згодом у ЗМІ почали з'являтися повідомлення про те, що в результаті атаки вижив лише один окупант.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ударна авіація Повітряних Сил ЗСУ 9 червня знищила щонайменше десять одиниць броньованої техніки противника, а також близько двох десятків солдатів.

Також ми писали, що, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, українські війська продовжують знищувати окупантів у Сєвєродонецьку. Росіяни відступають під тиском ЗСУ.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниЛуганськПВК ВагнераВійна Росії проти України