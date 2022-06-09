ЗСУ показали знищення бази "вагнерівців" у Луганській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що база була на території місцевого стадіону. Після атаки українських військ від неї майже нічого не залишилося.

На відео видно густий чорний дим та згоріла база. Згодом у ЗМІ почали з'являтися повідомлення про те, що в результаті атаки вижив лише один окупант.