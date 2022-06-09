Десять бронемашин, склады боеприпасов и два десятка солдат уничтожила авиация ВСУ

Ударная авиация Воздушных Сил ВСУ за день уничтожила не менее десяти единиц бронированной техники противника, а также около двух десятков солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

Также успешными ударами воздушных сил поражены склады горюче-смазочных материалов, а также склады боеприпасов российской армии. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины совершено более 1100 групповых авианалетов по колоннам техники, позициям и логистическим центрам оккупантов.

Зенитные ракетные войска за день сбили два беспилотника "Орлан-10", еще семь БПЛА этого типа уничтожила противовоздушная оборона Сухопутных войск.