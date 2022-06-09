ru ua
Чт, 09 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Десять бронемашин, склады боеприпасов и два десятка солдат уничтожила авиация ВСУ

Новина українською →
Киев, Четверг 09 июня 2022 00:04
Десять бронемашин, склады боеприпасов и два десятка солдат уничтожила авиация ВСУ МиГ-29 ВСУ (Фото: novynarnia.com)
Автор: Константин Широкун

Ударная авиация Воздушных Сил ВСУ за день уничтожила не менее десяти единиц бронированной техники противника, а также около двух десятков солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

Также успешными ударами воздушных сил поражены склады горюче-смазочных материалов, а также склады боеприпасов российской армии. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины совершено более 1100 групповых авианалетов по колоннам техники, позициям и логистическим центрам оккупантов.

Зенитные ракетные войска за день сбили два беспилотника "Орлан-10", еще семь БПЛА этого типа уничтожила противовоздушная оборона Сухопутных войск.

Напомним, на Донбассе украинские военные за сутки отбили 10 атак оккупантов и уничтожили два склада с боеприпасами.

Мы также писали, что российские военные усилили обстрелы Николаева. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что это делается специально, чтобы создать иллюзию доминирования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авиация Украины Вооруженные силы Украины Вторжение России в Украину
NEWS
Там сейчас решается судьба нашего Донбасса, - Зеленский о Северодонецке
Там сейчас решается судьба нашего Донбасса, - Зеленский о Северодонецке
DAILY
Сергей Гайдай: Угрозы окружения наших сил на Луганщине пока нет
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Сергей Гайдай: Угрозы окружения наших сил на Луганщине пока нет