ВСУ показали склад "трофеев", "забытый" россиянами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 128-й отдельной горно-штурмовой "Закарпатской бригады".

"Полягут от своего же оружия! Теперь все это вооружение будет помогать воинам 128-й бригады в войне с врагом", - говорится в сообщении.

Военные также обнародовали список оружия, которое забыли убегающие оккупанты. А именно: