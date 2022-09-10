Минус вертолет и 350 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 350 российских оккупантов, а также уничтожили вражеский вертолет. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 52250 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери России на 10 сентября ориентировочно составили: личного состава - около 52250 (+350) человек ликвидировано;

танков - 2136 (+14);

боевых бронированных машин - 4584 (+9);

артиллерийских систем - 1259 (+22);

РСЗО - 311 (+5);

средства ПВО - 162 (+3);

самолетов - 239 (+0);

вертолетов - 212 (+1);

беспилотников оперативно-тактического уровня - 898 (+10);

крылатые ракеты - 215 (+1);

корабли / катера - 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 3426 (+27);

специальной техники - 114 (+2). В Генштабе ВСУ отметили, что наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.