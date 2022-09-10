Минус вертолет и 350 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Фото: ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов (Getty Images)
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 350 российских оккупантов, а также уничтожили вражеский вертолет. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 52250 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери России на 10 сентября ориентировочно составили:
- личного состава - около 52250 (+350) человек ликвидировано;
- танков - 2136 (+14);
- боевых бронированных машин - 4584 (+9);
- артиллерийских систем - 1259 (+22);
- РСЗО - 311 (+5);
- средства ПВО - 162 (+3);
- самолетов - 239 (+0);
- вертолетов - 212 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 898 (+10);
- крылатые ракеты - 215 (+1);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3426 (+27);
- специальной техники - 114 (+2).
В Генштабе ВСУ отметили, что наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.
Напомним, по данным ISW, украинские бойцы освободили около 2500 квадратных километров в Харьковской области. ВСУ имеют все шансы разорвать наземные линии связи россиян с Изюмом.
Также мы писали, что ВСУ освободили Купянск Харьковской области. В городе уже установлен украинский флаг.