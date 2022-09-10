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Минус вертолет и 350 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России

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Киев, Суббота 10 сентября 2022 10:26
Минус вертолет и 350 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России Фото: ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 350 российских оккупантов, а также уничтожили вражеский вертолет. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 52250 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери России на 10 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 52250 (+350) человек ликвидировано;
  • танков - 2136 (+14);
  • боевых бронированных машин - 4584 (+9);
  • артиллерийских систем - 1259 (+22);
  • РСЗО - 311 (+5);
  • средства ПВО - 162 (+3);
  • самолетов - 239 (+0);
  • вертолетов - 212 (+1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 898 (+10);
  • крылатые ракеты - 215 (+1);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3426 (+27);
  • специальной техники - 114 (+2).

В Генштабе ВСУ отметили, что наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

Напомним, по данным ISW, украинские бойцы освободили около 2500 квадратных километров в Харьковской области. ВСУ имеют все шансы разорвать наземные линии связи россиян с Изюмом.

Также мы писали, что ВСУ освободили Купянск Харьковской области. В городе уже установлен украинский флаг.

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