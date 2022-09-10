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ЗСУ показали склад "трофеїв", "забутий" росіянами

Фото: ЗСУ показали склад зброї, залишений росіянами на одній із позицій (t.me/brigade128)
Автор: Наталія Гурковська

Українським військовим вдалося захопити практично цілий склад російського озброєння, яке солдати забули, втікаючи з позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 128-ї окремої гірсько-штурмової "Закарпатської бригади".

"Поляжуть від своєї ж зброї! Тепер все це озброєння буде допомагати воїнам 128-ї бригади у війні з ворогом", - йдеться в повідомленні.

Військові також оприлюднили список зброї, яку забули втікаючи окупанти. А саме:

  • переносний зенітно-ракетний комплекс "Ігла";
  • ПТРК "Корнет";
  • РПГ-30 "Крюк";
  • РМГ "Занос" - ручний багатоцільовий гранатомет;
  • РШГ-2 "Аглень -2" - реактивна штурмова граната;
  • РШГ -1 "Таволга -1".

Як повідомлялося, у Харківській області ЗСУ захопили сучасні російські засоби інженерного озброєння - протитанкові міни ПТКМ-1Р.

При цьому за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 350 російських окупантів, а також знищили ворожий вертоліт. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 52250 солдатів.

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