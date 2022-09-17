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ВСУ показали работу ударного дрона Punisher по позициям россиян (видео)

Новина українською →
Суббота 17 сентября 2022 18:06
ВСУ показали работу ударного дрона Punisher по позициям россиян (видео) Фото: ВСУ показали работу ударного дрона Punisher по позициям россиян (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные показали уничтожение позиций российских оккупантов с помощью украинского ударного беспилотника Punisher.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Военные отмечают, что главная задача беспилотника - наносить удары по силам и технике россиян.

Дрон способен действовать на расстояние до 45 километров.

  • максимальная скорость - 198 км/ч;
  • крейсерская скорость - 22 м/с;
  • время полета - 90 минут.

Украинский беспилотник особый благодаря его довольно небольшим размерам и низкому уровню шума. Кроме того, он имеет нулевой температурный след и изготовлен из радиопрозрачных материалов.

Напомним, недавно бойцы "Альфы" с помощью дронов уничтожили российскую боевую машину десанта и бронетранспортер.

Кроме того, Донецкая ОВА показала войску технику, которую оставили россияне, покидая свои позиции в Богородичном. Некоторую из них украинские военные смогут использовать в боях против оккупантов.

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