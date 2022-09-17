ВСУ показали работу ударного дрона Punisher по позициям россиян (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ .

Украинский беспилотник особый благодаря его довольно небольшим размерам и низкому уровню шума. Кроме того, он имеет нулевой температурный след и изготовлен из радиопрозрачных материалов.

Дрон способен действовать на расстояние до 45 километров.

Военные отмечают, что главная задача беспилотника - наносить удары по силам и технике россиян.

Напомним, недавно бойцы "Альфы" с помощью дронов уничтожили российскую боевую машину десанта и бронетранспортер.

Кроме того, Донецкая ОВА показала войску технику, которую оставили россияне, покидая свои позиции в Богородичном. Некоторую из них украинские военные смогут использовать в боях против оккупантов.

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