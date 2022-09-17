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ЗСУ показали роботу ударного дрону Punisher по позиціях росіян (відео)

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Субота 17 вересня 2022 18:06
ЗСУ показали роботу ударного дрону Punisher по позиціях росіян (відео) Фото: ЗСУ показали роботу ударного дрону Punisher по позиціям росіян (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові показали знищення позицій російських окупантів за допомогою українського ударного безпілотника Punisher.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Військові зазначають, що головне завдання безпілотника - завдавати ударів по силах і техніці росіян.

Дрон здатен діяти на відстань до 45 кілометрів:

  • максимальна швидкість - 198 км/год;
  • крейсерська швидкість - 22 м/с;
  • час польоту - 90 хвилин.

Український безпілотник особливий завдаяки його доволі невеликим розмірам та низьким рівнем шуму. Окрім того, він має нульовий температурний слід та виготовлений з радіопрозорих матеріалів.

Нагадаємо, незодавно бійці "Альфи" за допомогою дронів знищили російську бойову машину десанту і бронетранспортер.

Окрім того, Донецька ОВА показали війську техніку, яку залишили росіяни, покидаючи свої позиції у Богородичному. Деяку з них українські військові зможуть використовувати у боях проти окупантів.

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