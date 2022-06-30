В ВСУ показали, как польские САУ Krab выполняют задачи на передовой

Вооруженные силы Украины продемонстрировали работу польских САУ AHS Krab против оккупантов. Самоходные артсистемы были переданы Украине в рамках пакетов военной помощи Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Польские гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км. Производителем AHS Krab является польский завод Huta Stalowa Wola.

САУ AHS Krab – это современная самоходная гаубица на гусеничном шасси с башенной компоновкой. Максимальная скорострельность пушки составляет шесть выстрелов в минуту. Доступна стрельба сериями снарядов. Практическая скорострельность в боевых условиях, при которых экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, составляет два выстрела в минуту.

Напомним, ранее сообщалось о поставках первых 12 Panzerhaubitze 2000 от Германии и Нидерландов. Кроме того, украинская сторона ждет одобрения Берлина на покупку еще 100 самоходных гаубиц.

Ранее также появились первые фото и видео того, как немецкая артиллерия работает на фронтах Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.