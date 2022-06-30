У ЗСУ показали, як польські САУ Krab виконують завдання на передовій
Збройні сили України продемонстрували роботу польських САУ AHS Krab проти окупантів. Самохідні артсистеми були передані Україні в рамках пакетів військової допомоги Польщею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
САУ AHS Krab - це сучасна самохідна гаубиця на гусеничному шасі з баштовим компонуванням. Максимальна скорострільність гармати становить шість пострілів на хвилину. Доступна стрільба серіями снарядів. Практична скорострільність в бойових умовах, при яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить два постріли в хвилину.
Польські гаубиці здатні вражати цілі на відстані до 40 км.виробником AHS Krab є польський завод Huta Stalowa Wola.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про постачання перших 12 Panzerhaubitze 2000 від Німеччини та Нідерландів. Крім того, українська сторона чекає схвалення Берліна на покупку ще 100 самохідних гаубиць.
Раніше також з'явилися перші фото і Відео того, як німецька артилерія працює на фронтах України.
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