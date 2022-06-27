ВСУ показали, как наносят удары по Змеиному: видео
Фото: ВСУ показали, как наносят удары по Змеиному (mapio net)
Украинские защитники продолжают операцию на острове Змеиный, которая рассчитана на его полное освобождение от российских войск. Наши военные нанесли 10 ударов по острову.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".
Украинские военные наносят новые поражения оккупантам на острове Змеиный.
"Зафиксировано более 10 попаданий, одно из них по очередному зенитному пушечно-ракетному комплексу "Панцирь-С1", остальные результаты доразведываются", - отмечается в сообщении.
Напомним, недавно ВСУ уничтожили вражеский ЗРПК "Панцирь" на Змеином.
До этого был уничтожен ЗРПК "Панцирь-С1".
Как сообщалось ранее, ВСУ нанесли массированный удар по российскому гарнизону на Змеином, в результате чего было уничтожено значительное количество оккупантов.