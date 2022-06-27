ЗСУ показали, як наносять удари по Зміїному: відео
Фото: ЗСУ показали, як наносять удари по Зміїному (mapio net)
Українські захисники продовжують операцію на острові Зміїний, яка розрахована на його повне звільнення від російських військ. Наші військові завдали 10 ударів по острову.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".
Українські військові наносять нові ураження окупантам на острові Зміїний.
"Зафіксовано понад 10 влучань, одне з них по черговому зенітному гарматно-ракетному комплексу "Панцир-С1", решта результатів дорозвідується", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно ЗСУ знищили ворожий ЗРГК "Панцир" на Зміїному.
До цього був знищений ЗРГК "Панцир-С1".
Як повідомлялося раніше, ЗСУ завдали масованого удару по російському гарнізону на Зміїному, у результаті чого було знищено значну кількість окупантів.