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ЗСУ показали, як наносять удари по Зміїному: відео

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Україна, Понеділок 27 червня 2022 15:56
ЗСУ показали, як наносять удари по Зміїному: відео Фото: ЗСУ показали, як наносять удари по Зміїному (mapio net)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники продовжують операцію на острові Зміїний, яка розрахована на його повне звільнення від російських військ. Наші військові завдали 10 ударів по острову.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

Українські військові наносять нові ураження окупантам на острові Зміїний.

"Зафіксовано понад 10 влучань, одне з них по черговому зенітному гарматно-ракетному комплексу "Панцир-С1", решта результатів дорозвідується", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ знищили ворожий ЗРГК "Панцир" на Зміїному.

До цього був знищений ЗРГК "Панцир-С1".

Як повідомлялося раніше, ЗСУ завдали масованого удару по російському гарнізону на Зміїному, у результаті чого було знищено значну кількість окупантів.

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