ВСУ показали момент уничтожения российского беспилотника "Орлан-10" (видео)

"Видео сбивания беспилотного летательного аппарата оперативно-тактического уровня "Орлан-10" военнослужащими зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр", - говорится в сообщении.

"Орлан-10" - это российский беспилотник, который имеет довольно большую дальность и продолжительность полета - до 600 км и до 16 часов. Это позволяет БПЛА вести разведку на большой дальности и патрулировать районы длительное время. Что касается нагрузки, то она ограничена 5 кг.

Средства РЭБ для "Орлан-10" позволяют выполнять глушение GSM-связи, а также простых GPS-приемников. Особенностью "Орлан-10" является плотная интеграция с САУ "Мста-СМ", что позволяет сразу же уничтожать цели.