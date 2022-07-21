RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ показали момент знищення російського безпілотника "Орлан-10" (відео)

Фото: БПЛА "Орлан-10" (ілюстрація/facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові показали момент знищення безпілотника "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"Відео збивання безпілотного літального апарату оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" військовослужбовцями зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр", - йдеться у повідомленні.

"Орлан-10" - це російський безпілотник, який має досить велику дальність та тривалість польоту - до 600 км та до 16 годин. Це дозволяє БПЛА вести розвідку на великій дальності та патрулювати райони тривалий час. Що стосується навантаження, то воно обмежене 5 кг.

Засоби РЕБ для "Орлан-10" дозволяють виконувати глушення GSM-зв'язку, а також простих приймачів GPS. Особливістю "Орлан-10" є щільна інтеграція з САУ "Мста-СМ", що дозволяє відразу ж знищувати цілі.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські бійці з початку повномасштабного вторгнення вже знищили близько 710 російських БПЛА.

Як повідомлялось, Литва придбала для України шістьох сучасних безпілотників EOS C VTOL. Найближчим часом ЗСУ передадуть чотири з них.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні