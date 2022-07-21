ВСУ показали момент уничтожения российского беспилотника "Орлан-10" (видео)
Украинские военные показали момент уничтожения беспилотника "Орлан-10".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.
"Видео сбивания беспилотного летательного аппарата оперативно-тактического уровня "Орлан-10" военнослужащими зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр", - говорится в сообщении.
"Орлан-10" - это российский беспилотник, который имеет довольно большую дальность и продолжительность полета - до 600 км и до 16 часов. Это позволяет БПЛА вести разведку на большой дальности и патрулировать районы длительное время. Что касается нагрузки, то она ограничена 5 кг.
Средства РЭБ для "Орлан-10" позволяют выполнять глушение GSM-связи, а также простых GPS-приемников. Особенностью "Орлан-10" является плотная интеграция с САУ "Мста-СМ", что позволяет сразу же уничтожать цели.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские бойцы с начала полномасштабного вторжения уже уничтожили около 710 российских БПЛА.
Как сообщалось, Литва приобрела для Украины шесть современных беспилотников EOS C VTOL. В ближайшее время ВСУ передадут четыре из них.
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