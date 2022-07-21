ЗСУ показали момент знищення російського безпілотника "Орлан-10" (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ .

"Відео збивання безпілотного літального апарату оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" військовослужбовцями зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр", - йдеться у повідомленні.

"Орлан-10" - це російський безпілотник, який має досить велику дальність та тривалість польоту - до 600 км та до 16 годин. Це дозволяє БПЛА вести розвідку на великій дальності та патрулювати райони тривалий час. Що стосується навантаження, то воно обмежене 5 кг.

Засоби РЕБ для "Орлан-10" дозволяють виконувати глушення GSM-зв'язку, а також простих приймачів GPS. Особливістю "Орлан-10" є щільна інтеграція з САУ "Мста-СМ", що дозволяє відразу ж знищувати цілі.