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ЗСУ показали момент знищення російського безпілотника "Орлан-10" (відео)

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Україна, Четвер 21 липня 2022 19:08
ЗСУ показали момент знищення російського безпілотника "Орлан-10" (відео) Фото: БПЛА "Орлан-10" (ілюстрація/facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові показали момент знищення безпілотника "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"Відео збивання безпілотного літального апарату оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" військовослужбовцями зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр", - йдеться у повідомленні.

"Орлан-10" - це російський безпілотник, який має досить велику дальність та тривалість польоту - до 600 км та до 16 годин. Це дозволяє БПЛА вести розвідку на великій дальності та патрулювати райони тривалий час. Що стосується навантаження, то воно обмежене 5 кг.

Засоби РЕБ для "Орлан-10" дозволяють виконувати глушення GSM-зв'язку, а також простих приймачів GPS. Особливістю "Орлан-10" є щільна інтеграція з САУ "Мста-СМ", що дозволяє відразу ж знищувати цілі.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські бійці з початку повномасштабного вторгнення вже знищили близько 710 російських БПЛА.

Як повідомлялось, Литва придбала для України шістьох сучасних безпілотників EOS C VTOL. Найближчим часом ЗСУ передадуть чотири з них.

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