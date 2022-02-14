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ВСУ, пограничники и Нацгвардия: Зеленский подписал указ о повышении зарплат военным

Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении заработных плат военнослужащим. В частности, в Вооруженных силах они вырастут на 30% с 1 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

В частности, в связи с объявлением 16 февраля Дня единства Кабинету министров поручено предусмотреть повышение денежного довольствия военнослужащих.

Предполагается, что зарплаты с 1 марта вырастут следующим образом:

  • Вооруженные силы Украины - повышение на 30%
  • Нацгвардия и Госпогранслужба - доведение повышения денежного обеспечения до 20% с начала 2022 года

Кроме того, правительство должно на основе единой информационной платформы обеспечить ежедневное информирование украинцев о реальной ситуации в сфере безопасности.

Также Кабинет министров должен ускорить создание и запуск системы территориальной обороны и мер по подготовке украинцев к национальному сопротивлению.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский ввел новый государственный праздник под названием День единения. Его будут отмечать ежегодно 16 февраля.

До этого президент подписал указ об укреплении обороноспособности Украины, который предусматривает увеличение денежного обеспечения военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат.

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Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНацгвардияЗарплата в Украине