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ЗСУ, прикордонники та Нацгвардія: Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим

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Київ, Понеділок 14 лютого 2022 20:21
ЗСУ, прикордонники та Нацгвардія: Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищення заробітних плат військовослужбовцям. Зокрема, у Збройних силах вони зростуть на 30% з 1 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президент.

Зокрема, у зв'язку з оголошенням 16 лютого Дня єдності Кабінету міністрів доручено передбачити підвищення грошового забезпечення військовослужбовців.

Передбачається, що зарплати з 1 березня зростуть так:

  • Збройні сили України - підвищення на 30%
  • Нацгвардія та Держприкордонслужба - доведення підвищення грошового забезпечення до 20% з початку 2022 року

Крім того, уряд повинен на основі єдиної інформаційної платформи забезпечити щоденне інформування українців про реальну безпекову ситуацію.

Також Кабінет міністрів має прискорити створення та запуск системи територіальної оборони і заходів щодо підготовки українців до національного спротиву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський запровадив нове державне свято під назвою День єднання. Його відзначатимуть щороку 16 лютого.

До цього президент підписав указ про зміцнення обороноздатності України, який передбачає збільшення грошового забезпечення військових до рівня не нижче трьох мінімальних зарплат.

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