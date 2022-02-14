ЗСУ, прикордонники та Нацгвардія: Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищення заробітних плат військовослужбовцям. Зокрема, у Збройних силах вони зростуть на 30% з 1 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президент.

Зокрема, у зв'язку з оголошенням 16 лютого Дня єдності Кабінету міністрів доручено передбачити підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. Передбачається, що зарплати з 1 березня зростуть так: Збройні сили України - підвищення на 30%

Нацгвардія та Держприкордонслужба - доведення підвищення грошового забезпечення до 20% з початку 2022 року Крім того, уряд повинен на основі єдиної інформаційної платформи забезпечити щоденне інформування українців про реальну безпекову ситуацію. Також Кабінет міністрів має прискорити створення та запуск системи територіальної оборони і заходів щодо підготовки українців до національного спротиву.