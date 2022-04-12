ВСУ подтвердили, что в Днепропетровской области был сбит вражеский самолет

Вооруженные Силы Украины подтвердили, что на границе Днепропетровской и Запорожской областей сбили российский самолет. Он летел со стороны Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование " Восток ".

"На подлете к Днепропетровской области сегодня был сбит вражеский самолет, который летел со стороны Донецкой области", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее о ликвидации вражеского самолета сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Стоит также отметить, что российские оккупанты в ночь на 12 апреля атаковали этот район с воздуха. Одну из ракет сбили.

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