Оккупанты ночью дважды атаковали с воздуха Днепропетровскую область. Одну ракету сбили
Российские оккупанты в ночь на 12 апреля дважды атаковали Днепропетровскую область. Одну из ракет удалось сбить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
По его словам, враг атаковал Синельниковский район на границе с Запорожской и Донецкой областями. Одна из ракет попал в здание мельницы. В результате удара повреждена крыша и выбиты окна. Вторую ракету сбили над полями. Обошлось без пострадавших.
Лукашук добавил, что ситуация в области контролируемая. Российских войск в регионе нет.
"Пока вражеской техники и оккупационных войск на территории области нет. У нас мощная оборона, у оккупантов - никаких шансов", - отметил он.
Напомним, в Николаевской области российские военные под видом гражданских атаковали позиции украинских защитников, но понесли потери.
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