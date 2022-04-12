Оккупанты ночью дважды атаковали с воздуха Днепропетровскую область. Одну ракету сбили

Российские оккупанты в ночь на 12 апреля дважды атаковали Днепропетровскую область. Одну из ракет удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука .

По его словам, враг атаковал Синельниковский район на границе с Запорожской и Донецкой областями. Одна из ракет попал в здание мельницы. В результате удара повреждена крыша и выбиты окна. Вторую ракету сбили над полями. Обошлось без пострадавших.

Лукашук добавил, что ситуация в области контролируемая. Российских войск в регионе нет.

"Пока вражеской техники и оккупационных войск на территории области нет. У нас мощная оборона, у оккупантов - никаких шансов", - отметил он.