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Оккупанты ночью дважды атаковали с воздуха Днепропетровскую область. Одну ракету сбили

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Днепропетровская область, Вторник 12 апреля 2022 08:50
Оккупанты ночью дважды атаковали с воздуха Днепропетровскую область. Одну ракету сбили Фото: оккупанты выпустили две ракеты по Днепропетровской области (facebook com)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 12 апреля дважды атаковали Днепропетровскую область. Одну из ракет удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

По его словам, враг атаковал Синельниковский район на границе с Запорожской и Донецкой областями. Одна из ракет попал в здание мельницы. В результате удара повреждена крыша и выбиты окна. Вторую ракету сбили над полями. Обошлось без пострадавших.

Лукашук добавил, что ситуация в области контролируемая. Российских войск в регионе нет.

"Пока вражеской техники и оккупационных войск на территории области нет. У нас мощная оборона, у оккупантов - никаких шансов", - отметил он.

Напомним, в Николаевской области российские военные под видом гражданских атаковали позиции украинских защитников, но понесли потери.

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