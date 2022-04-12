RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ підтвердили, що у Дніпропетровській області був збитий ворожий літак

Фото: у Дніпропетровській області збили літак (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Збройні Сили України підтвердили, що на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей збили російський літак. Він летів зі сторони Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".

"На підльоті до Дніпропетровської області сьогодні було збито ворожий літак, який летів зі сторони Донеччини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше про ліквідацію ворожого літака повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Варто також зазначити, що російські окупанти в ніч на 12 квітня атакували цей район з повітря. Одну з ракет збили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниДніпропетровська областьЗбройні сили України