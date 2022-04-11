В Днепре подтвердили сбитие вражеского самолета

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отчитался о 47-м дне сопротивления российской агрессии в регионе. В частности, он подтвердил сбитие самолета РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пост председателя облсовета в Facebook.

"Также на подлете в Днепропетровскую область сегодня был сбит вражеский самолет, летевший со стороны Донецкой области. Слава нашим военным, которые берегут небо над Украиной!" – написал Лукашук.

Он также подытожил день, который в целом оказался мирным для Днепропетровской области. Регион продолжил принимать гуманитарные грузы и переселенцев из зоны боевых действий. На территории области ныне находятся 55 тысяч внутренних перемещенных лиц.

Накануне российские оккупанты выпустили по Днепропетровской области свыше десятка ракет. Как следствие, уничтожены несколько объектов инфраструктуры, в частности, аэропорт Днепра.