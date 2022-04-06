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ВСУ на подступах к Херсону, идут ожесточенные бои, - депутат облсовета

Новина українською →
Херсон, Среда 06 апреля 2022 02:32
ВСУ на подступах к Херсону, идут ожесточенные бои, - депутат облсовета Фото: украинский военный (mil.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные приближаются к Херсону, ныне захваченному российскими войсками. На подступах к городу продолжаются бои с оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в эфире канала Espreso.TV.

Он отметил, что на прошлой неделе со стороны Кривого Рога (Днепропетровская область) в направлении Берислава (Херсонская область) были освобождены 11 населенных пунктов.

"Также наши Вооруженные Силы продвигаются со стороны Николаева, и уже ВСУ находятся на подступах к Херсону. Это если брать радиус, то не более чем 20 километров до Херсона находятся наши военные", - говорит депутат.

Хлань рассказал, что там сейчас продолжаются ожесточенные бои, которые проходят ежедневно.

"Мы все ждем, что наши Вооруженные Силы освободят Херсон... и я надеюсь, что все-таки вскоре произойдет и передислокация наших войск в Херсон", - сказал он.

Напомним, ранее 5 апреля советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты готовят Херсон к сдаче, но обратил внимание, что не означает, что город "будет освобожден завтра".

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