ВСУ на подступах к Херсону, идут ожесточенные бои, - депутат облсовета
Украинские военные приближаются к Херсону, ныне захваченному российскими войсками. На подступах к городу продолжаются бои с оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в эфире канала Espreso.TV.
Он отметил, что на прошлой неделе со стороны Кривого Рога (Днепропетровская область) в направлении Берислава (Херсонская область) были освобождены 11 населенных пунктов.
"Также наши Вооруженные Силы продвигаются со стороны Николаева, и уже ВСУ находятся на подступах к Херсону. Это если брать радиус, то не более чем 20 километров до Херсона находятся наши военные", - говорит депутат.
Хлань рассказал, что там сейчас продолжаются ожесточенные бои, которые проходят ежедневно.
"Мы все ждем, что наши Вооруженные Силы освободят Херсон... и я надеюсь, что все-таки вскоре произойдет и передислокация наших войск в Херсон", - сказал он.
Напомним, ранее 5 апреля советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты готовят Херсон к сдаче, но обратил внимание, что не означает, что город "будет освобожден завтра".
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