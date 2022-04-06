ЗСУ на підступах до Херсона, тривають запеклі бої, - депутат облради
Українські військові наближаються до Херсона, нині захопленого російськими військами. На підступах до міста тривають бої з окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова депутата Херсонської облради Сергія Хланя в ефірі каналу Espreso.TV.
Він зазначив, що минулого тижня з боку Кривого Рогу (Дніпропетровська область) в напрямку Берислава (Херсонська область) були звільнені 11 населених пунктів.
"Також наші Збройні Сили просуваються з боку Миколаєва, і вже ЗСУ знаходяться на підступах до Херсона. Це якщо брати радіус, то не більше ніж 20 кілометрів до Херсона знаходяться наші військові", - каже депутат.
Хлань розповів, що там зараз тривають запеклі бої, які проходять щодня.
"Ми всі чекаємо, що наші Збройні Сили звільнять Херсон... і я сподіваюся, що все-таки незабаром відбудеться і передислокація наших військ до Херсона", - сказав він.
Нагадаємо, раніше 5 квітня радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти готують Херсон до здачі, проте звернув увагу, що не означає, що місто "буде звільнено завтра".
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