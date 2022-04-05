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Россия готовит Херсон к сдаче, - Арестович

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Киев, Вторник 05 апреля 2022 20:57
Россия готовит Херсон к сдаче, - Арестович Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (facebook com alexey arestovich)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты готовят Херсон к сдаче. Он также добавил, что на территории Николаевской области войск РФ нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арестовича в телемарафоне.

"Сам Херсон на сегодня уже подготовлен россиянами к сдаче. Об этом мало кто знает", - сказал Арестович.

По его словам, это не означает, что Херсон будет освобожден завтра. Арестович добавил, что в Николаевской области вообще нет противника.

Напомним, с начала апреля российские оккупанты начали отступать из Киевской, Черниговской и Сумской областей. После их ухода в городах нашли убитых и замученных мирных жителей. О мертвых и выживших - в репортаже РБК-Украина.

Война России против Украины продолжает 41-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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