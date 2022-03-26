ВСУ перешли в контрнаступление под Харьковом и освобождают села, - Синегубов

Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление под Харьковом. На сегодня в направлении Малой Рогани освобождены несколько населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
"На сегодняшний день Вооруженные силы Украины не только защищают свои позиции, а переходят в контрнаступление. В направлении Малой Рогани уже освободили несколько населенных пунктов, сейчас там продолжаются бои", - отметил он.
По его словам, продолжаются бои и на Изюмском направлении, где украинские войска тоже держат оборонительные позиции.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что украинская армия перешла в контрнаступление в Киевской области.
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