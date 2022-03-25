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Ситуация стабилизирована. ВСУ в Киевской области переходят в контрнаступление, - Данилов

Новина українською →
Пятница 25 марта 2022 21:18
Ситуация стабилизирована. ВСУ в Киевской области переходят в контрнаступление, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные начали переходить в контрнаступление в некоторых направлениях. Уже есть освобожденные населенные пункты в Киевской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Вы знаете, ситуация благодаря нашим военным, она стабилизировалась. На сегодняшний день в некоторых направлениях мы переходим в контрнаступление. Причем это контрнаступление абсолютно продуктивно. Мы уничтожаем и есть на сегодняшний день освобожденные населенные пункты на территории Киевской области. Есть на сегодняшний день четкое понимание, что происходит в Харьковской области", - заявил Данилов.

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