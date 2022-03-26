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ЗСУ перейшли в контрнаступ під Харковом і звільняють села, - Синєгубов

Фото: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов (2day kh ua)
Автор: Сергей Новиков

Збройні сили України перейшли в контрнаступ під Харковом. На сьогодні в напрямку Малої Рогані звільнено кілька населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

"На сьогоднішній день Збройні сили України не тільки захищають свої позиції, а переходять у контрнаступ. У напрямку Малої Рогані вже звільнили кілька населених пунктів, зараз там тривають бої", - зазначив він.

За його словами, тривають бої й на Ізюмському напрямку, де українські війська теж тримають оборонні позиції.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що українська армія перейшла в контрнаступ на Київщині.

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Збройні сили УкраїниХарківВійна Росії проти України