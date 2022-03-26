ЗСУ перейшли в контрнаступ під Харковом і звільняють села, - Синєгубов

Збройні сили України перейшли в контрнаступ під Харковом. На сьогодні в напрямку Малої Рогані звільнено кілька населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
"На сьогоднішній день Збройні сили України не тільки захищають свої позиції, а переходять у контрнаступ. У напрямку Малої Рогані вже звільнили кілька населених пунктів, зараз там тривають бої", - зазначив він.
За його словами, тривають бої й на Ізюмському напрямку, де українські війська теж тримають оборонні позиції.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що українська армія перейшла в контрнаступ на Київщині.
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