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ЗСУ передали перші 20 безпілотників Warmate в рамках "Армії дронів"

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Середа 07 вересня 2022 13:29
ЗСУ передали перші 20 безпілотників Warmate в рамках "Армії дронів" Фото: Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Менше ніж за тиждень українці назбирали коштів в рамках "Армії дронів" для придбання 40 безпілотників Warmate. Перші 20 одиниць вже були направлені до наших бійців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Менш ніж за тиждень ви надіслали на банку mono 64 млн грн, які передали на "Армію дронів". За ці кошти закупили 40 безпілотників Warmate. Половину з них ми вже передали на фронт. Ще 20 дронів поїдуть на передову цього місяця", - пише Федоров.

Чим особливі Warmate?

  • дрони здатні виявляти й вражати легко броньовану техніку, засоби ППО, радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки;
  • повна підготовка системи до виконання завдань триває до 10 хвилин;
  • такі ж безпілотники використовує армії Польщі й інших країн-членів НАТО;
  • українці залишили на безпілотниках різні власні написи, наприклад, "За Маріуполь і за Бучу", "Білет на концерт Кобзона" й інші.

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