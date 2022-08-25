ВСУ оценили риск уличных боев из-за "успеха" россиян в Николаевской области

"Хочу заметить, что линия соприкосновения, на южном фронте в частности, очень подвижная. Даже когда враг имел частичный успех и продвинулся к окраине Благодатного, он был очень быстро оттуда выбит. Если следить за актуальными картами войны, которые меняются, почти через каждые несколько часов", - отметила Гуменюк.

Она подчеркнула, что линии соприкосновения меняются постоянно, что связано с тем, что боевые действия (в том числе стрелковые бои) ведутся на открытой поверхности.

"Это открытая степь, где нет возможности спрятаться, поэтому переход в такие уличные бои является совсем другой тактикой, потому что они ведутся в населенных пунктах. Мы почти не допускаем и держим врага на окраинах, чтобы он был на открытой поверхности и его можно быстро вернуть на те позиции, которые РФ называет своими "рубежами обороны", - пояснила Гуменюк.

Предыстория

Напомним, 21 августа в традиционной утренней сводке Генштаб отчитался о том, что на Николаевском направлении российские войска ведут наступательный бой в направлении Васильки-Благодатное и имеют частичный успех, а именно - заняли южную окраину населенного пункта Благодатное.

Отметим, военный эксперт Олег Жданов пояснил РБК-Украина, что закрепление оккупантов на окраинах села Благодатное не критично для наших сил и это не дает преимущества российским войскам.

После чего эту ситуацию прокомментировал и глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявив, что закрепление оккупантов на окраинах села вряд ли вообще можно назвать даже "частичным успехом".

"Там от частичного успеха одно название, потому что они там на окраину села зашли. Я не знаю, 500 метров. Поэтому... Больше я комментировать не могу. Я думаю, что наши Вооруженные силы там в ближайшее время обновят эту ситуацию и дадут соответствующие комментарии", - сказал он.

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