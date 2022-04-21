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ВСУ отразили вражеский штурм у Александровки. На юге Украины уничтожены 34 оккупанта и 7 единиц техники

Фото: украинский военный (mil.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные на южных рубежах обороны нанесли российским оккупантам очередные потери в живой силе и технике. Был отражен вражеский штурм около Александровки Херсонской области, а также ликвидированы посты наблюдения противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оперативного командования "Юг".

Отмечается, что в Херсонской области населенные пункты находятся под постоянными обстрелами со стороны войск РФ.

"Возле Александровки враг пытался продолжить штурм, но успеха не имел. Нашим разведподразделением были обнаружены и уничтожены два скрытых поста наблюдения противника", - говорится в сводке.

В Николаевской области бойцы ВСУ сбили российский БПЛА "Орлан-10", с помощью которого оккупанты пытались провести воздушную разведку.

Враг продолжает наносить артиллерийские удары по жилым кварталам и мирным жителям самого Николаева и области.

"Общие потери врага на южном рубеже нашей обороны составили 34 рашиста и 7 единиц техники, среди которых танк, самоходная гаубица "Мста-С", реактивная система залпового огня, другая бронированная, автомобильная, инженерная техника", - рассказали военные.

Также в ОК "Юг" отметили, что в Херсонской области российские оккупанты активизировали подготовку к своему фейковому "референдуму", перенеся дату проведения на 27 апреля.

Кроме того, в Николаевской области в населенных пунктах вблизи админграницы с Херсонской областью захватчики заставляют местное население под угрозой оружия псевдо-голосованием "выбирать" себе новую местную "власть", лояльную к оккупантам.

Ранее сообщалось, что за сутки 20 апреля ВСУ уничтожили 4 воздушных цели российских оккупантов.

Напомним также, что на Донбассе украинские военные отбили 9 атак врага и уничтожили 14 единиц техники.

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