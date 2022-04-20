ru ua
Чт, 21 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

За сутки ВСУ уничтожили четыре воздушные цели

Новина українською →
Среда 20 апреля 2022 23:47
За сутки ВСУ уничтожили четыре воздушные цели Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

За сутки 20 апреля противовоздушная оборона Сухопутных войск и Воздушные Силы ВСУ уничтожили четыре воздушных цели российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Командования Воздушных Сил ВСУ.

Защитникам Украины удалось уничтожить 3 беспилотника типа "Орлан-10" и одну крылатую ракету.

"Из-за неблагоприятных погодных условий 20 апреля боевая авиация российских оккупантов почти не применялась в районах ведения активных боевых действий. Впрочем, противник продолжает применять ракетное вооружение и БПЛА разных типов", - говорится в сообщении.

Напомним, в британской разведке отметили, что ВСУ отразили многочисленные попытки наступления России на Донбассе. По их словам, на способность РФ достичь прогресса в нападении по-прежнему влияют экологические, логистические и технические проблемы.

Ранее ВСУ на Востоке сбили российский вертолет и уничтожили 30 оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вооруженные силы Украины
NEWS
57-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
57-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери