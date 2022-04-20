За сутки ВСУ уничтожили четыре воздушные цели

За сутки 20 апреля противовоздушная оборона Сухопутных войск и Воздушные Силы ВСУ уничтожили четыре воздушных цели российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Командования Воздушных Сил ВСУ.

"Из-за неблагоприятных погодных условий 20 апреля боевая авиация российских оккупантов почти не применялась в районах ведения активных боевых действий. Впрочем, противник продолжает применять ракетное вооружение и БПЛА разных типов", - говорится в сообщении.

Напомним, в британской разведке отметили, что ВСУ отразили многочисленные попытки наступления России на Донбассе. По их словам, на способность РФ достичь прогресса в нападении по-прежнему влияют экологические, логистические и технические проблемы.

Ранее ВСУ на Востоке сбили российский вертолет и уничтожили 30 оккупантов.

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