ЗСУ відбили ворожий штурм коло Олександрівки. На півдні України знищено 34 окупанти та 7 одиниць техніки

Зазначається, що в Херсонській області населені пункти знаходяться під постійними обстрілами з боку військ РФ.

"Навколо Олександрівки ворог намагався продовжити штурм, але успіху не мав. Нашим розвідпідрозділом виявлено та знищено два прихованих пости спостереження противника", - йдеться у зведенні.

У Миколаївській області бійці ЗСУ збили російський БПЛА "Орлан-10", за допомогою якого окупанти намагалися провести повітряну розвідку.

Ворог продовжує завдавати артилерійські удари по житлових кварталах і мирним жителям самого Миколаєва та області.

"Загальні втрати ворога на південному рубежі нашої оборони склали 34 рашисти, та 7 одиниць техніки, серед яких танк, самохідна гаубиця "Мста-С", реактивна система залпового вогню, інша броньована, автомобільна, інженерна техніка", - розповіли військові.

Також в ОК "Південь" зазначили, що в Херсонській області російські окупанти активізували підготовку до свого фейкового" референдуму", перенісши дату проведення на 27 квітня.

Крім того, в Миколаївській області в населених пунктах поблизу адмінкордону з Херсонською областю загарбники змушують місцеве населення під загрозою зброї псевдоголосуванням "обирати" собі нову місцеву "владу", лояльну до окупантів.