ЗСУ відбили ворожий штурм коло Олександрівки. На півдні України знищено 34 окупанти та 7 одиниць техніки

Українські військові на південних рубежах оборони завдали російським окупантам чергових втрат у живій силі та техніці. Був відбитий ворожий штурм біля Олександрівки Херсонської області, а також ліквідовані пости спостереження противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Оперативного командування "Південь".
Зазначається, що в Херсонській області населені пункти знаходяться під постійними обстрілами з боку військ РФ.
"Навколо Олександрівки ворог намагався продовжити штурм, але успіху не мав. Нашим розвідпідрозділом виявлено та знищено два прихованих пости спостереження противника", - йдеться у зведенні.
У Миколаївській області бійці ЗСУ збили російський БПЛА "Орлан-10", за допомогою якого окупанти намагалися провести повітряну розвідку.
Ворог продовжує завдавати артилерійські удари по житлових кварталах і мирним жителям самого Миколаєва та області.
"Загальні втрати ворога на південному рубежі нашої оборони склали 34 рашисти, та 7 одиниць техніки, серед яких танк, самохідна гаубиця "Мста-С", реактивна система залпового вогню, інша броньована, автомобільна, інженерна техніка", - розповіли військові.
Також в ОК "Південь" зазначили, що в Херсонській області російські окупанти активізували підготовку до свого фейкового" референдуму", перенісши дату проведення на 27 квітня.
Крім того, в Миколаївській області в населених пунктах поблизу адмінкордону з Херсонською областю загарбники змушують місцеве населення під загрозою зброї псевдоголосуванням "обирати" собі нову місцеву "владу", лояльну до окупантів.
Раніше повідомлялося, що за добу 20 квітня ЗСУ знищили 4 повітряних цілі російських окупантів.
Нагадаємо також, що на Донбасі українські військові відбили 9 атак ворога й знищили 14 одиниць техніки.
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