ВСУ отразили вражеский штурм у Александровки. На юге Украины уничтожены 34 оккупанта и 7 единиц техники

Украинские военные на южных рубежах обороны нанесли российским оккупантам очередные потери в живой силе и технике. Был отражен вражеский штурм около Александровки Херсонской области, а также ликвидированы посты наблюдения противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оперативного командования "Юг".

Отмечается, что в Херсонской области населенные пункты находятся под постоянными обстрелами со стороны войск РФ.

"Возле Александровки враг пытался продолжить штурм, но успеха не имел. Нашим разведподразделением были обнаружены и уничтожены два скрытых поста наблюдения противника", - говорится в сводке.

В Николаевской области бойцы ВСУ сбили российский БПЛА "Орлан-10", с помощью которого оккупанты пытались провести воздушную разведку.

Враг продолжает наносить артиллерийские удары по жилым кварталам и мирным жителям самого Николаева и области.

"Общие потери врага на южном рубеже нашей обороны составили 34 рашиста и 7 единиц техники, среди которых танк, самоходная гаубица "Мста-С", реактивная система залпового огня, другая бронированная, автомобильная, инженерная техника", - рассказали военные.

Также в ОК "Юг" отметили, что в Херсонской области российские оккупанты активизировали подготовку к своему фейковому "референдуму", перенеся дату проведения на 27 апреля.

Кроме того, в Николаевской области в населенных пунктах вблизи админграницы с Херсонской областью захватчики заставляют местное население под угрозой оружия псевдо-голосованием "выбирать" себе новую местную "власть", лояльную к оккупантам.