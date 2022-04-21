ВСУ отразили вражеский штурм у Александровки. На юге Украины уничтожены 34 оккупанта и 7 единиц техники
Украинские военные на южных рубежах обороны нанесли российским оккупантам очередные потери в живой силе и технике. Был отражен вражеский штурм около Александровки Херсонской области, а также ликвидированы посты наблюдения противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оперативного командования "Юг".
Отмечается, что в Херсонской области населенные пункты находятся под постоянными обстрелами со стороны войск РФ.
"Возле Александровки враг пытался продолжить штурм, но успеха не имел. Нашим разведподразделением были обнаружены и уничтожены два скрытых поста наблюдения противника", - говорится в сводке.
В Николаевской области бойцы ВСУ сбили российский БПЛА "Орлан-10", с помощью которого оккупанты пытались провести воздушную разведку.
Враг продолжает наносить артиллерийские удары по жилым кварталам и мирным жителям самого Николаева и области.
"Общие потери врага на южном рубеже нашей обороны составили 34 рашиста и 7 единиц техники, среди которых танк, самоходная гаубица "Мста-С", реактивная система залпового огня, другая бронированная, автомобильная, инженерная техника", - рассказали военные.
Также в ОК "Юг" отметили, что в Херсонской области российские оккупанты активизировали подготовку к своему фейковому "референдуму", перенеся дату проведения на 27 апреля.
Кроме того, в Николаевской области в населенных пунктах вблизи админграницы с Херсонской областью захватчики заставляют местное население под угрозой оружия псевдо-голосованием "выбирать" себе новую местную "власть", лояльную к оккупантам.
Ранее сообщалось, что за сутки 20 апреля ВСУ уничтожили 4 воздушных цели российских оккупантов.
Напомним также, что на Донбассе украинские военные отбили 9 атак врага и уничтожили 14 единиц техники.
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