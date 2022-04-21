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ЗСУ відбили ворожий штурм коло Олександрівки. На півдні України знищено 34 окупанти та 7 одиниць техніки

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Четвер 21 квітня 2022 01:37
ЗСУ відбили ворожий штурм коло Олександрівки. На півдні України знищено 34 окупанти та 7 одиниць техніки Фото: український військовий (mil.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові на південних рубежах оборони завдали російським окупантам чергових втрат у живій силі та техніці. Був відбитий ворожий штурм біля Олександрівки Херсонської області, а також ліквідовані пости спостереження противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Оперативного командування "Південь".

Зазначається, що в Херсонській області населені пункти знаходяться під постійними обстрілами з боку військ РФ.

"Навколо Олександрівки ворог намагався продовжити штурм, але успіху не мав. Нашим розвідпідрозділом виявлено та знищено два прихованих пости спостереження противника", - йдеться у зведенні.

У Миколаївській області бійці ЗСУ збили російський БПЛА "Орлан-10", за допомогою якого окупанти намагалися провести повітряну розвідку.

Ворог продовжує завдавати артилерійські удари по житлових кварталах і мирним жителям самого Миколаєва та області.

"Загальні втрати ворога на південному рубежі нашої оборони склали 34 рашисти, та 7 одиниць техніки, серед яких танк, самохідна гаубиця "Мста-С", реактивна система залпового вогню, інша броньована, автомобільна, інженерна техніка", - розповіли військові.

Також в ОК "Південь" зазначили, що в Херсонській області російські окупанти активізували підготовку до свого фейкового" референдуму", перенісши дату проведення на 27 квітня.

Крім того, в Миколаївській області в населених пунктах поблизу адмінкордону з Херсонською областю загарбники змушують місцеве населення під загрозою зброї псевдоголосуванням "обирати" собі нову місцеву "владу", лояльну до окупантів.

Раніше повідомлялося, що за добу 20 квітня ЗСУ знищили 4 повітряних цілі російських окупантів.

Нагадаємо також, що на Донбасі українські військові відбили 9 атак ворога й знищили 14 одиниць техніки.

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