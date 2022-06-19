UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ отбили штурм Тошковки, на Харьковском направлении враг ведет разведку боем, - Генштаб

ВСУ отразили несколько штурмов на востоке Украины (Фото: gettyimages.ccom)
Автор: Константин Широкун

Подразделения ВСУ отразили штурм в районе Тошковки. После полученных потерь противник отошел на ранее занятые рубежи и проводит перегруппировку сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Северском направлении в целях сковывания действий ВСУ в приграничных районах Брянской и Курской областей враг продолжает удерживать подразделения из состава Западного военного округа. Противник продолжает совершенствовать инженерное оборудование и вести воздушную разведку.

На Харьковском направлении основные усилия войска РФ сосредотачивают на удержании занятых рубежей и обстрелах позиций украинской армии. Противник нанес авиационные удары по населенным пунктам Тимофеевка и Цаповка. Недалеко от Рубежного российская армия безуспешно пыталась провести разведку боем. Также оккупанты провели дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Черкасские Тишки.

На Славянском направлении противник обстрелял позиции подразделений ВСУ неподалеку Дибровного, Вернополья, Богородичного и Долины. На Лиманском направлении враг активных действий не вел. Обстрелял наши подразделения в районах населенных пунктов Донецк и Николаевка.

На Северодонецком направлении оккупанты совершают обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское, Белая Гора и Устиновка. Нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки. В целях корректировки огня в районе Северодонецка враг проводит круглосуточную воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10". Продолжаются боевые действия на окраинах города.

На Бахмутском направлении войска РФ обстреливают позиции украинских войск в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка и Покровское. Зафиксированы ракетные удары вблизи Зайцева и Нью-Йорка. Враг ведет штурмовые действия в направлении Орехово – Горное, боевые действия продолжаются. Штурм по направлениям Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое наши защитники успешно отбили.

В целях выявления огневых позиций сил обороны, силами штурмовых групп, захватчики пытаются вести разведку боем в направлении Нирково – Николаевка, боевые действия продолжаются. Попытку продвижения по направлению Врубовка – Николаевка наши воины остановили точным огнем. Противник отошел.

На Николаевском направлении враг производил огневое поражение подразделений Сил обороны по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Правдино, Посад-Покровское и Благодатное. Вел воздушную разведку позиций наших войск с применением беспилотников в районе населенного пункта Таврическое.

На Криворожском направлении противник обстрелял из артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Красный Яр и Кобзарцы.

Ранее сообщалось, что за последние три дня на оккупированном Донбассе были ликвидированы не менее 7 объектов с боеприпасами. Только уничтоженный на днях склад в оккупированном Хрустальном (Красный Луч) содержал до 1 тысячи тонн боеприпасов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойска РФВторжение России в Украину