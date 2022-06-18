За три дня в ОРДЛО уничтожены не менее 7 объектов с боеприпасами, - InformNapalm

За последние три дня на оккупированном Донбассе были ликвидированы не менее 7 объектов с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Сообщается, что инсайдеры из оккупированного Донецка и территорий Луганской области сообщают о поражении как минимум 7 объектов, на которых с 2014-2015 годов размещались значительные запасы боеприпасов, всего за последние три дня.

Также сообщается, что только уничтоженный на днях склад в оккупированном Хрустальном (Красный Луч) содержал до 1 тысячи тонн боеприпасов.

"Среди местных жителей ходят слухи, что ВСУ "высокоточным натовским оружием большого калибра" очень точно уничтожает российские склады БК неподалеку Донецка. При этом местные знают, что рашисты пытаются "размыть успехи ВСУ", простреливая центр города меньшими калибрами (проводят типичные действия, характеризующиеся как операции "под чужим флагом")", - говорится в сообщении.