ЗСУ відбили штурм Тошківки, на Харківському напрямку ворог веде розвідку боєм, - Генштаб

На Сіверському напрямку з метою сковування дій ЗСУ в прикордонних районах Брянської та Курської областей ворог продовжує утримувати підрозділи зі складу Західного військового округу. Противник продовжує вдосконалювати інженерне обладнання та вести повітряну розвідку.

На харківському напрямку основні зусилля війська РФ зосереджують на утриманні зайнятих рубежів і обстрілах позицій української армії. Противник завдав авіаційних ударів по населених пунктах Тимофіївка та Цапівка. Недалеко від Рубіжного російська армія безрезультатно намагалася провести розвідку боєм. Також окупанти провели дистанційне мінування місцевості в районі населеного пункту Черкаські Тишки.

На Слов'янському напрямку противник обстріляв позиції підрозділів ЗСУ неподалік Дібрівного, Вірнопілля, Богородичного та Долини. На Лиманському напрямку ворог активних дій не вів. Обстріляв наші підрозділи в районах населених пунктів Донецьк і Миколаївка.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснюють обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське, Біла Гора та Устинівка. Завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, мирної долини та ракетного удару в районі Верхньокам'янки. З метою коригування вогню в районі Сєвєродонецька ворог проводить цілодобову повітряну розвідку із застосуванням БПЛА "Орлан-10". Тривають бойові дії на околицях міста.

На Бахмутському напрямку війська РФ обстрілюють позиції українських військ у районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка та Покровське. Зафіксовані ракетні удари поблизу Зайцева і Нью-Йорка. Ворог веде штурмові дії в напрямку Оріхове - Гірське, бойові дії тривають. Штурм за напрямками Оріхове – Золоте та Первомайськ - Золоте наші захисники успішно відбили.

З метою виявлення вогневих позицій сил оборони, силами штурмових груп, загарбники намагаються вести розвідку боєм в напрямку Ниркове-Миколаївка, бойові дії тривають. Спробу просування у напрямку Врубівка-Миколаївка наші воїни зупинили влучним вогнем. Противник відійшов.

На Миколаївському напрямку ворог виробляв вогневе ураження підрозділів Сил оборони по ствольній і реактивній артилерії в районах населених пунктів Правдино, Посад-Покровське і Благодатне. Вів повітряну розвідку позицій наших військ із застосуванням безпілотників в районі населеного пункту Таврійське.

На Криворізькому напрямку противник обстріляв з артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Червоний Яр та Кобзарці.