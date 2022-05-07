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ВСУ отразили наступление армии РФ в сторону Изюма, уничтожив позицию оккупантов

Фото: ВСУ уничтожили позицию оккупантов в Харьковской области (скриншот из видео/radiosvoboda.org)
Автор: Наталия Гурковская

40-я отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта отбила армию РФ на Балаклейском направлении в сторону города Изюм Харьковской области - со стороны Чугуева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, оказавшееся в распоряжение "Радио Свобода".

Во время атаки, целью которой было замкнуть "Купянско-Изюмскую российскую группировку" в кольцо, уничтожена батарея 2С3 "Акация" - 152-мм дивизионных самоходных гаубиц. Также от прямого попадания на украинской 152-мм "Мста-Б" сдетонировал боекомплект САУ.

В итоге штаб армии оккупантов, по данным ВСУ, был вынужден бежать из села Липцы Харьковской области за границу.

Напомним, вчера, 6 мая, ВСУ в ходе контрнаступления освободили несколько населенных пунктов Харьковской области. Контрнаступление украинских войск под Харьковом началось 5 мая. Противника удалось оттеснить от областного центра на 40 километров.

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