ЗСУ відбили наступ армії РФ в бік Ізюму, знищивши позицію окупантів

40-а окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта відбила армію РФ на Балаклійському напрямку в бік міста Ізюм Харківської області - зі сторони Чугуєва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, що потрапило в розпорядження "Радіо Свобода".
Під час атаки, метою якої було замкнути "Куп’янсько-Ізюмське російське угрупування" в кільце, знищено батарею 2С3 "Акація" - 152-мм дивізійних самохідних гаубиць. Також від прямого влучання українською 152-мм "Мста-Б" здетонував боєкомплект САУ.
У підсумку штаб армії окупантів, за даними ЗСУ, був змушений тікати з села Липці Харківської області за кордон.
Нагадаємо, вчора, 6 травня, ЗСУ в ході контрнаступу звільнили кілька населених пунктів Харківської області. Контрнаступ українських військ під Харковом почався 5 травня. Противника вдалося відтіснити від обласного центру на 40 кілометрів.
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