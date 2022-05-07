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ЗСУ відбили наступ армії РФ в бік Ізюму, знищивши позицію окупантів

Фото: ЗСУ знищили позицію окупантів в Харківській області (скриншот із відео/radiosvoboda.org)
Автор: Наталія Гурковська

40-а окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта відбила армію РФ на Балаклійському напрямку в бік міста Ізюм Харківської області - зі сторони Чугуєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, що потрапило в розпорядження "Радіо Свобода".

Під час атаки, метою якої було замкнути "Куп’янсько-Ізюмське російське угрупування" в кільце, знищено батарею 2С3 "Акація" - 152-мм дивізійних самохідних гаубиць. Також від прямого влучання українською 152-мм "Мста-Б" здетонував боєкомплект САУ.

У підсумку штаб армії окупантів, за даними ЗСУ, був змушений тікати з села Липці Харківської області за кордон.

Нагадаємо, вчора, 6 травня, ЗСУ в ході контрнаступу звільнили кілька населених пунктів Харківської області. Контрнаступ українських військ під Харковом почався 5 травня. Противника вдалося відтіснити від обласного центру на 40 кілометрів.

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