ВСУ отработали новую тактику применения "Байрактаров" и "Джавелинов" на полигоне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отработали на полигоне "Широкий лан" новую тактику применения беспилотников "Байрактаров" и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин". Они использовались в комплексе ночью и в условиях плохой видимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Мы приобрели и получили у партнеров в качестве материально-технической помощи высокотехнологичное вооружение, что значительно увеличило военный потенциал ВСУ. Это, в частности, разведочно-ударные комплексы "Байрактар" и противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", - сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Он добавил, что на полигоне отрабатывалась новая тактика применения беспилотников и ПТРК с учетом боевого опыта в районе операции Объединенных сил (ООС). По его словам, "Байрактары" и "Джавелины" применялись в комплексе ночью и в условиях плохой видимости.
Фото: украинские военные отработали новую тактику применения "Байрактаров" и "Джавелинов" (facebook.com/GeneralStaff.uа)
Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в следующем году у Турции дополнительно будет закуплена новая партия "Байрактаров".
Отметим, в конце октября ВСУ впервые применили на Донбассе "Байрактар" - беспилотник уничтожил орудие пророссийских боевиков.
Как сообщало РБК-Украина, в Генштабе не исключили использование этих беспилотников в случае необходимости.