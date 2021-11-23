ВСУ отработали новую тактику применения "Байрактаров" и "Джавелинов" на полигоне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отработали на полигоне "Широкий лан" новую тактику применения беспилотников "Байрактаров" и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин". Они использовались в комплексе ночью и в условиях плохой видимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Мы приобрели и получили у партнеров в качестве материально-технической помощи высокотехнологичное вооружение, что значительно увеличило военный потенциал ВСУ. Это, в частности, разведочно-ударные комплексы "Байрактар" и противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", - сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он добавил, что на полигоне отрабатывалась новая тактика применения беспилотников и ПТРК с учетом боевого опыта в районе операции Объединенных сил (ООС). По его словам, "Байрактары" и "Джавелины" применялись в комплексе ночью и в условиях плохой видимости.

Фото: украинские военные отработали новую тактику применения "Байрактаров" и "Джавелинов" (facebook.com/GeneralStaff.uа)