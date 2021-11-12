ru ua
Сб, 13 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Украина купит у Турции дополнительную партию "Байрактаров": в Минобороны назвали сроки

Новина українською →
Киев, Пятница 12 ноября 2021 20:00
Украина купит у Турции дополнительную партию "Байрактаров": в Минобороны назвали сроки Фото: Украина дополнительно закупит беспилотники "Байрактар" (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина дополнительно закупит в следующем году у Турции беспилотники "Байрактар". Они будут уже с украинскими двигателями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для оборудования "Байрактаров", - заявил министр обороны Алексей Резников по итогам поездки в район проведения ООС.

По его словам, приобретение дополнительной партии турецких беспилотников запланировано на следующий год. При этом он подчеркнул, что "Байрактары" будут изготовлены в Турции, но считать их следует украинскими.

"Но это будут украинские "Байрактары", подчеркиваю. То есть, изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении Вооруженных Сил Украины", - уточнил министр.

Резников добавил, что беспилотники будут применяться для защиты независимости Украины, в том числе на основании 51 статьи Устава ООН (право на индивидуальную или коллективную самооборону).

Напомним, в конце октября ВСУ впервые применили на Донбассе "Байрактар" - беспилотник уничтожил орудие пророссийских боевиков.

Отметим, в Генштабе не исключили использование этих беспилотников в случае необходимости.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Турция Министерство обороны Украины
NEWS
Сколько российских военных воюет на Донбассе: в ВСУ назвали количество
Сколько российских военных воюет на Донбассе: в ВСУ назвали количество
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку